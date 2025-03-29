Карагандинцев предупреждают о временном перекрытии дороги в центре

Часть улицы Лободы, что проходит слева от Дворца культуры горняков относительно главного входа, будет перекрыта две недели в связи с заменой аварийного участка канализационной сети, сообщает корреспондент ekaraganda.
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