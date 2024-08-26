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Ошибка Дурова и новые реалии спецоперации

Ошибка Дурова и новые реалии спецоперации

Досадная ошибка может стоить Павлу Дурову десятилетий свободы. Западные спецслужбы годами выслеживали миллиардера и, наконец, добились своего – 24 августа основателя Telegram арестовали во французском аэропорту Ле-Бурже.

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