В Германии задержали бывшего главу разведки Ханнинга по подозрению в шпионаже

В Германии задержан бывший президент Федеральной разведывательной службы (BND) Август Ханнинг. 80-летнего экс-главу немецкой разведки подозревают в шпионаже, незаконном получении государственных секретов, попытке государственной измены и деятельности в интересах иностранной разведки.
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