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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Директор «Алавеса» о Баринове: «Нравится этот игрок, но он нам не по карману. На сегодня трансфер невозможен»

Ранее появилась информация, что испанский клуб предлагал «Локомотиву» 3 млн евро за полузащитника. Контракт футболиста с железнодорожниками рассчитан до 2026 года.

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