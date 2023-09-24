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КХЛ. «Ак Барс» против «Салавата Юлаева», «Торпедо» в гостях у минского «Динамо»

КХЛ. «Ак Барс» против «Салавата Юлаева», «Торпедо» в гостях у минского «Динамо»

Также сегодня минское «Динамо» сыграет с «Торпедо».  Фонбет Чемпионат КХЛ Ак Барс – Салават Юлаев Дата проведения 24 сентября, 17.

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