В России предложили ввести единую систему начисления баллов за ГТО при поступлении

С инициативой выступила депутат Госдумы Яна Лантратова Депутат Государственной думы Яна Лантратова выступила с предложением о рассмотрении возможности создания единой системы начисления дополнительных баллов за знак отличия ГТО при поступлении в вузы.
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