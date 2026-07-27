Польша поставила жесткое условие по вступлению Украины в ЕС

Украина не станет частью Европейского союза (ЕС) с лидером Организации украинских националистов (ОУН; запрещенная в России экстремистская организация) Степаном Бандерой на флаге, предстоят годы переговоров о ее возможности вступить в объединение.
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