В Новосибирске врачи спасли девочку из Таджикистана с редкой комбинацией болезней

В клинике Мешалкина в Новосибирске рассказали о спасении малышки с редкой патологией.В Новосибирске врачи клиники Мешалкина спасли девочку из Таджикистана, у которой выявили сложнейшую аномалию сердца: до операции малышка дожила чудом.