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Новый Honor Win Pad получит экран 8,4 дюйма 240 Гц и Snapdragon 8 Elite Gen 5

Новый Honor Win Pad получит экран 8,4 дюйма 240 Гц и Snapdragon 8 Elite Gen 5

Он получит мощную систему охлаждения с вентилятором Инсайдер, известный под ником Experience More, опубликовал живое фото и характеристики компактного планшета Win Pad.

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