Мать оправдана после гибели двух детей на ватрушках в Сылве

Шалинский районный суд не усмотрел в действиях местной жительницы, обвинявшейся по части 3 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации (причинение смерти по неосторожности двум лицам), состава преступления.
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