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Спички - не игрушка

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Al-Watan: Зеленский — неудачник грандиозного масштаба

Al-Watan: Зеленский — неудачник грандиозного масштаба

Обозреватель сирийского издания Al-Watan Хадиль Мухиддин Али считает, что допущенные Владимиром Зеленским ошибки во время конфликта на Украине превратили его в неудачника, которого ненавидят собственные граждане.

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Комментарии
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Татьяна Собколова
Это дебил и отморозок грандиозного масштаба.
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17 час.
Россиянин
А еще дебилы те, кто эту сволочь привел к власти. Наелись по полной. Ну а Запад использовал Зеленского на всю катушку.
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16 час.

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