Следующий этап — развитие отечественного оборудования для сетей нового поколения Абоненты Yota получили возможность пользоваться сетями 5G в десяти российских городах, включая Москву и Санкт-Петербург, как пишет Коммерсантъ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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