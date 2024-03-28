Личная безопасность и свобода личности: политолог о запросах российского общества после теракта в «Крокусе»

МОСКВА (ИА Реалист). Одним из следствий теракта в «Крокусе Сити Холле», принадлежащем азербайджанскому миллиардеру Аразу Агаларову, стал общественный запрос к власти на усиление защиты, как базовой потребности.
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