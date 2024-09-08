Global Look Press/Danish Defense Ministry/XinHua Депутат Бундестага от партии "Союз Сары Вагенкнехт" Джессика Татти обратилась к правительствам с вопросом о том, были ли власти осведомлены о планах Украины совершить подрывы "Северных потоков".
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