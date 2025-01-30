В Кемеровской области иноагента осудили за развращение несовершеннолетней

Кандидат в члены партии «Яблоко» и экс-координатор «Голоса» (организация включена Минюстом в список иноагентов) в Кузбассе Сергей Пискунов (признан в РФ иноагентом) приговорен к четырем годам и одному месяцу тюрьмы за развращение несовершеннолетней и нарушение порядка деятельности иноагента, сообщает следственное управление СК РФ по региону.