В Кемеровской области иноагента осудили за развращение несовершеннолетней

Кандидат в члены партии «Яблоко» и экс-координатор «Голоса» (организация включена Минюстом в список иноагентов) в Кузбассе Сергей Пискунов (признан в РФ иноагентом) приговорен к четырем годам и одному месяцу тюрьмы за развращение несовершеннолетней и нарушение порядка деятельности иноагента, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
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