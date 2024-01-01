Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Замглавкома ВКС наградил бойцов СВО Медалями ордена «За заслуги перед Отечеством»

Замглавкома ВКС наградил бойцов СВО Медалями ордена «За заслуги перед Отечеством»

Заместитель Главнокомандующего Воздушно-космических Сил (ВКС) по военно-политической работе генерал-лейтенант Александр Максимцев вручил государственные и ведомственные награды военнослужащим-участникам специальной военной операции.

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