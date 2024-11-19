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Блог модников создал Виталий Музычук

178 подписчиков

Свежие комментарии

  • Виталий Музычук
    это мне решать, что тут раскрыто, а что нет, в поиске посмотрите раскрытиеВыбираем элитные ...
  • НС
    тема не раскрытаВыбираем элитные ...

Тараканы в общепите и дезинфекция вирусов: как обеспечить безопасность клиентов

Общепит – это сфера, где качество обслуживания напрямую связано с соблюдением санитарных норм. Одной из главных угроз для репутации заведений и здоровья клиентов являются тараканы и патогенные микроорганизмы.

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