Тараканы в общепите и дезинфекция вирусов: как обеспечить безопасность клиентов

Общепит – это сфера, где качество обслуживания напрямую связано с соблюдением санитарных норм. Одной из главных угроз для репутации заведений и здоровья клиентов являются тараканы и патогенные микроорганизмы.
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