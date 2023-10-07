Дело двинулось: в Госдуму внесли законопроект о запрете мигрантам работать в такси, школах и больницах

Александр Пятнистый

Прекратить выдавать всякой швали гражданство , запретить ввозить в РФ своих родственников и своих ослов на время действия контракта. Ну и конечно оплата белая и отпуск положенный. Многие коммерсы используют людей как рабов любой национальности. Вот этих козлов тоже надо причесать. И в продолжение-да просто прекратить их пускать сюда. А платят им сейчас наравне с русскими...Я вот никак не пойму, в чем выгода государству то от них?