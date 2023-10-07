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Дело двинулось: в Госдуму внесли законопроект о запрете мигрантам работать в такси, школах и больницах

Дело двинулось: в Госдуму внесли законопроект о запрете мигрантам работать в такси, школах и больницах

Мы уже давно говорим о том, что рынок нужно переориентировать на внутренний трудовой резерв. Напомним, что ранее Общество "Царьград" уже обсуждало подобную инициативу с депутатским корпусом.

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Комментарии
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Александр Пятнистый
Прекратить выдавать всякой швали гражданство , запретить ввозить в РФ своих родственников и своих ослов на время действия контракта. Ну и конечно оплата белая и отпуск положенный. Многие коммерсы используют людей как рабов любой национальности. Вот этих козлов тоже надо причесать. И в продолжение-да просто прекратить их пускать сюда. А платят им сейчас наравне с русскими...Я вот никак не пойму, в чем выгода государству то от них?
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7 час.
виктор михайлов
проектов много мы имели...
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4 час.
Тамара Елисеева
Главное не говорить, а делать. А то шумят много, а как начнут голосовать, то опять враги народа будут блокировать эти решения. Нужно смотреть за кого голосуете в думу. Столько швали там, которые поддерживают ввоз чуркестанцев и радеют за свои кошельки… Дома и пароходы.
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2 час.

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