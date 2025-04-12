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Лента новостей Крыма

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Преступный сговор: в Крыму оценили слова спикера Рады о выборах

Преступный сговор: в Крыму оценили слова спикера Рады о выборах

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Высказывания спикера Верховной рады Украины Руслана Стефанчука по вопросу проведения выборов в стране свидетельствуют, что в Киеве сформировался преступный сговор узурпаторов власти.

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