Преступный сговор: в Крыму оценили слова спикера Рады о выборах

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Высказывания спикера Верховной рады Украины Руслана Стефанчука по вопросу проведения выборов в стране свидетельствуют, что в Киеве сформировался преступный сговор узурпаторов власти.
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