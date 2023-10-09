14 человек, которые влипли в незабываемые истории благодаря своим татуировкам

Многие люди годами не могут решиться на одну маленькую татуировку, а кто-то за год забивает рукав. Можно по-разному относиться к татуировкам, но нельзя отрицать, что это бесконечный источник забавных историй, которыми можно смешить друзей на посиделках.
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