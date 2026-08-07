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Молодая россиянка на видео объяснила смерть своего младенца

Молодая россиянка на видео объяснила смерть своего младенца

В Красноярском крае 18-летняя мать удушила трехмесячного сына из-за плача. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России и предоставили видео допроса с молодой женщиной.

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