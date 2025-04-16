В зоне СВО погиб правнук атамана Дутова Роман Макушин В зоне специальной военной операции (СВО) погиб российский боец Роман Макушин, являвшийся правнуком одного из лидеров Белого движения атамана Александра Дутова.
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