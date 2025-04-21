Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Американский конгрессмен-республиканец похвастался, что стрелял по российским военным в зоне СВО

Американский конгрессмен-республиканец похвастался, что стрелял по российским военным в зоне СВО

Вечером 20 апреля Госдеп США выразил надежду на продление режима прекращения огня между Россией и Украиной после Пасхи.

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