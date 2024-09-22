Заставили себя уважать: солдаты каких стран признают доблесть русских воинов

Первый канцлер Германской империи Отто фон Бисмарк писал: «Никогда не воюйте с русскими». Надо полагать, что данный совет был не простым сотрясанием воздуха, ведь немецкий государственный деятель действительно никогда этого не делал.
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