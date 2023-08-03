В СНБО Украины подтвердили, что СБУ совершила две атаки на Крымский мост

Секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью, показанном на украинском телевидении, подтвердил, что СБУ принимала участие не только в первой, но и во второй атаке на Крымский мост, произошедшей 17 июля.
Секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью, показанном на украинском телевидении, подтвердил, что СБУ принимала участие не только в первой, но и во второй атаке на Крымский мост, произошедшей 17 июля.
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