РИАН: Появился список погибших в Харькове французских наемников

Часть списка французских боевиков, погибших от российского удара по расположению наемников в Харькове, была опубликована с фамилиями и датами рождения РИА Новости, которое получили данную информацию от организации SOS Donbass.
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