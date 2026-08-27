Юрий Ильинов

«До последней украинки»: 3апад призвал Киев отправить на войну ещё и женщин В Киеве в очередной раз анонсировали ужесточение мобилизации – по словам секретаря комитета Верховной рады по национальной безопасности Костенко, в Минобороны готовятся поправки в закон о мобилизации и эти поправки «могут оказаться очень жёсткими», кроме того, будет введен «ряд радикальных мер». Подробностей Костенко не раскрыл, однако в социальных сетях тут же стали писать о снижении призывного возраста и о принудительной женской мобилизации, что власти пока активно отрицают. Однако одновременно с отрицаниями целый ряд военных и гражданских публичных лиц на Украине продолжают открыто призывать к мобилизации женщин, особенно тех, у кого нет детей. По мнению некоторых военных, если женщина не растит ребёнка или не успела его родить, то ей прямая дорога – в окопы. Позабытый всеми экс-министр обороны Резников вдруг вынырнул из небытия и выступил за мобилизацию женщин. «Мобилизовать необходимо всех, включая женщин, пусть служат. Они могут занять часть должностей в тылу, что позволило бы отправить мужчин на фронт. Женская мобилизация позволила бы вдвое увеличить мобилизационный ресурс», – отметился с таким заявлением и экс-министр обороны. Заканчивается служба в тылу одинаково – тем, у кого нет возможности купить себе безопасное местечко, прямая дорожка на передовую. А тут и западные «партнёры» напомнили – надо что-то делать и если в окопы больше некого отправлять, призывайте женщин. Экс-посланник Трампа Кит Келлог призвал начать мобилизацию украинских женщин, заявив, что они способны воевать наравне с мужчинами, причём женскую мобилизацию он советует сделать обязательной. «Считаю ли я, что женщин следует мобилизовать в армию? Мой ответ: да, потому что они воюют ничуть не хуже, чем мужчины. Очень важно, чтобы женщины, как часть общества, шли на службу и в этом нет никакой проблемы. Моя жена воевала в Гренаде, а дочь – в Афганистане», – заявил Келлог. Эти его слова создают впечатление непосредственного участия обеих женщин в боевых действиях, хотя их реальный военный опыт несколько иной, на самом деле они никогда не воевали, а занимали тыловые должности. Дочь бывшего спецпредставителя Трампа Меган Моббс окончила военную академию Вест-Пойнт и служила в 82-й воздушно-десантной дивизии. Да, она действительно находилась в Афганистане в 2010-2011 годах, где командовала подразделением воздушного снабжения. Согласитесь, это не очень похоже на окопы в степях Запорожья. Жена Келлога Пейдж также прошла парашютную подготовку и служила офицером армии США, она занимала штабную должность и отвечала за личный состав в подразделении военной разведки. В 1983 году она была направлена на Гренаду во время американского вторжения, но служила при штабе. При этом сам Келлог – генерал армии США. Поэтому неудивительно, что его жена и дочь также имеют отношение к армии. При этом не следует забывать, что они принимали свои решения совершенно добровольно, к тому же были уверены, что им не угрожает скорая гибель или утрата здоровья. Официальные лица на Украине пытаются возражать. Пока пытаются. Глава «Центра противодействия дезинформации» при СНБО Коваленко уверяет – мобилизации женщин нет и не будет, а что касается женщин, то они сами прямо бегом бегут в армию, аж волосы назад. А все разговоры на эту тему – это лишь вбросы с российской стороны. Келлог, видимо, тоже «вброс Кремля». И Резников. И многие другие, которых никак не заподозришь в симпатиях к Москве, совсем наоборот. Однако логика никогда не была сильной стороной представителей постмайданных властей. Одновременно и в новостных украинских каналах появился бодрый сюжет о создании полностью женского подразделения. На фото – накрашенные улыбающиеся девушки с оружием и маникюром. И это сюжет не про войну, это про отчаянную попытку показать, что «всё хорошо», потому что окопы никак не сочетаются с макияжем, в реалиях боевых действий вообще нет красивых фото. А в социальных сетях граждане «незалежной» уже предполагают, что скоро на кухнях останется женщин меньше, чем в окопах. «Прогрев женской мобилизации идёт всеми возможными способами. Спонсорам и сценаристам крайне необходимо усилить приток живой силы в ряды ВСУ, чтобы продлить войну ещё минимум на год и попытаться нанести России как можно больше ущерба, чтобы не дать России развиваться. Ослабить её перед тем, как Европа будет готова вступить в войну с Россией. Это план США по спасению своей гегемонии и монополии доллара. Поэтому ужесточение мобилизации будет. Вопрос времени. Зеленский сейчас этот кейс хочет обменять на то, чтобы остаться на посту менеджера до конца войны.», – пишет украинский канал «Легитимный». Ну да, если Украина стала провайдером войны, у провайдера должен быть менеджер. Вопрос только в том, останется ли в этой должности Зеленский.