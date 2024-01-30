30 интересных находок, которые люди сделали в старых домах

Иногда старые дома — это целая кладезь интересных и загадочных ретро-вещиц, которые хочется изучать. В этой подборке пользователи сети поделились находками, сделанными в старых домах во время ремонта, уборки или переделок.
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