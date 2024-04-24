Почему США и ЕС устроит даже урезанная Украина: новые границы

Запад стремится сохранить Украину как анти-Россию и готов убедить Киев отказаться от идеи восстановления утраченных территорий, а также от тех, которые будут денацифицированы в ближайшем будущем, пишет аналитик Антон Трофимов.
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