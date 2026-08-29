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Соль вместо воды и воздушное охлаждение: британские инженеры испытывают компактный атомный реактор нового типа

Соль вместо воды и воздушное охлаждение: британские инженеры испытывают компактный атомный реактор нового типа

Технологии 1950-х в новом исполнении Британская Cambridge Atomworks начала экспериментальную отработку ключевых технологий перспективного ядерного микрореактора ODIN.

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