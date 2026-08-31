Россия не имеет отношения к миграционному кризису в испанской Сеуте. Об этом 31 августа заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Кто опять поручил Усам нести пургу? Все эти заявления о непричастности, больше выглядят как оправдания. Нехрен перед ними расшаркиваться, мы не мы. На глупость нужно отвечать громким молчанием. Пусть думают, что это мы организовали мигрантский кризис в Испании. Они в открытую нас обвиняют во всех грехах и помогают бандеровцам убивать наших граждан, а мы корчим из себя благородных рыцарей.