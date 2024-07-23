Продажи новых автомобилей в Петербурге за полгода увеличились на 59%

По данным аналитического центра «Автомаркетолог» и сети дилерских центров «Прагматика», в первом полугодии 2024 года в Санкт-Петербурге было зарегистрировано 37993 новых легковых и легких коммерческих автомобиля, что на 59% больше, чем за январь-июнь 2023 года.