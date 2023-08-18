Мы вообще не представляем как они живут, чем руководствуются и как формируются их суждения. Нам кажется, что мы их воспитываем, а на деле.
Откуда черпает информацию подрастающее поколение? Похоже, мы их упускаем...
Комментарии
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Taurus Zmei
Да ладно в 14 лет уже видел всё плохое, это в каком году?
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9 час.
Александр
Не всё,но очень многое.В 1970 году. Раздражали вездесущее самовосхваление,типа "Слава КПСС" и "Народ и партия едины".
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8 час.
Леонид
Не упускаем, а уже упустили. Пока народ строем ходит и многоходовочки нахваливает, враг на заднем дворе давно хозяйничает. Но народ этого не видит, он в даль смотрит.
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3 час.
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