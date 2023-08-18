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    Не упускаем, а уже упустили. Пока народ строем ходит и многоходовочки нахваливает, враг на заднем дворе давно хозяйни...Откуда черпает ин...
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Откуда черпает информацию подрастающее поколение? Похоже, мы их упускаем...

Откуда черпает информацию подрастающее поколение? Похоже, мы их упускаем...

Мы вообще не представляем как они живут, чем руководствуются и как формируются их суждения. Нам кажется, что мы их воспитываем, а на деле.

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Комментарии
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Taurus Zmei
Да ладно в 14 лет уже видел всё плохое, это в каком году?
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9 час.
Александр
Не всё,но очень многое.В 1970 году. Раздражали вездесущее самовосхваление,типа &quot;Слава КПСС&quot; и &quot;Народ и партия едины&quot;.
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8 час.
Леонид
Не упускаем, а уже упустили. Пока народ строем ходит и многоходовочки нахваливает, враг на заднем дворе давно хозяйничает. Но народ этого не видит, он в даль смотрит.
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3 час.

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