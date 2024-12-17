Предсказание Ванги на 2025 год: какая судьба уготована России и всему миру

Наступающий 2025 год, четверть века, обещает стать прорывным во многих направлениях. Человечество всегда стремилось разгадать загадку своего будущего, и это желание остается актуальным даже в эпоху научного прогресса.
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