Муж убил тяжелобольную жену и покончил с собой: соседи говорят, что устал

9 февраля в Первоуральске похоронили супружескую пару. Смерть тяжелобольной жены и уход ее здорового, но надломленного мужа заставила в очередной раз поднять тему о лечении пациентов с онкологическими заболеваниями и паллиативной помощи в России.
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