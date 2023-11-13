Ферстаппен: Моё доминирование в Ф1? НБА ведь выжила при победах «Чикаго Буллз»Getty Images / Red Bull Content PoolТрёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен уверен, что его доминирование не вредит привлекательности гонок Формулы 1.