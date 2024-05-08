Минторг США отозвал лицензии на экспорт микрочипов для Huawei

Власти Соединенных Штатов в лице Министерства торговли США приняли решение аннулировать ранее выданные лицензии, которые давали право американским производителям полупроводников, в том числе таким известным компаниям как Intel и Qualcomm, осуществлять поставки микросхем, используемых в производстве ноутбуков и мобильных телефонов, китайской корпорации Huawei Technologies.
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