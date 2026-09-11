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Газета.ру

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Эксперт Кузнецова: летние яблоки непригодны для хранения, зимние лежат месяцами

Эксперт Кузнецова: летние яблоки непригодны для хранения, зимние лежат месяцами

Осенью яблок много, но далеко не каждое из них способно пережить зиму и сохранит свежесть до весны. Продолжительность хранения определяется прежде всего сортовыми особенностями, и здесь важно понимать: летние, осенние и зимние яблоки различаются не только сроками созревания, но и способностью сохранять плотность, вкус и товарный вид после сбора, рассказала «Газете.

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