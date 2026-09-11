Эксперт Кузнецова: летние яблоки непригодны для хранения, зимние лежат месяцами

Осенью яблок много, но далеко не каждое из них способно пережить зиму и сохранит свежесть до весны. Продолжительность хранения определяется прежде всего сортовыми особенностями, и здесь важно понимать: летние, осенние и зимние яблоки различаются не только сроками созревания, но и способностью сохранять плотность, вкус и товарный вид после сбора, рассказала «Газете.