«То, чего не хватало»: Наташа Королева не скрывает чувств к молодому коллеге после слухов о разводе

В свои 50 лет исполнительница «Желтых тюльпанов» способна оценить достоинства настоящих мужчин. Наташа Королева в "Суперстар!" кадр шоуНаташа Королева уже 20 лет замужем за красавцем-мужчиной Сергеем Глушко.