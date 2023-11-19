«То, чего не хватало»: Наташа Королева не скрывает чувств к молодому коллеге после слухов о разводе

В свои 50 лет исполнительница «Желтых тюльпанов» способна оценить достоинства настоящих мужчин. Наташа Королева в "Суперстар!" кадр шоуНаташа Королева уже 20 лет замужем за красавцем-мужчиной Сергеем Глушко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии