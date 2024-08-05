Иран заявил о конце эпохи доминирования США

Эпоха доминирования США и других стран Запада подошла к концу. Об этом на встрече с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, его слова передает агентство IRNA.
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