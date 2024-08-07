Суд не выявил медицинских препятствий к содержанию Иванова в СИЗО

Басманный районный суд города Москвы не обнаружил медицинских препятствий для содержания бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова под стражей, следует из постановления о продлении ареста бывшему замглавы МО РФ.
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