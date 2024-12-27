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Политика как она есть

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Президент Панамы переговорит с Трампом о будущем Панамского канала

Президент Панамы переговорит с Трампом о будущем Панамского канала

Панама не намерена отдавать США контроль над Панамским каналом, однако президент страны Хосе Рауль Мулино проведет переговоры по вопросу американских претензий с избранным президентом Дональдом Трампом после его инаугурации.

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