Президент Панамы переговорит с Трампом о будущем Панамского канала

Панама не намерена отдавать США контроль над Панамским каналом, однако президент страны Хосе Рауль Мулино проведет переговоры по вопросу американских претензий с избранным президентом Дональдом Трампом после его инаугурации.
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