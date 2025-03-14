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Царьград

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В речи Путина заметили необычное: Французское СМИ указало, о чём умолчал русский президент

В речи Путина заметили необычное: Французское СМИ указало, о чём умолчал русский президент

В речи президента России Владимира Путина об урегулировании конфликта на Украине заметили необычное. Французское СМИ обратило внимание на нюанс, о котором русский лидер не сказал ни слова.

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