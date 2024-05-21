Страна и люди
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Страна и люди

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В Тебризе началось прощание с погибшим президентом Ирана Раиси

В Тебризе началось прощание с погибшим президентом Ирана Раиси

В иранском Тебризе началась церемония прощания с президентом Ирана Эбрахимом Раиси и министром иностранных дел Хосейном Амиром Абдоллахияном, погибшими в результате крушения вертолета, передает агентство IRNA.

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