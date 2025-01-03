Овечкин забросил 871-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до 23 голов

Российский нападающий и капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Миннесоты Уайлд», тем самым сократив отставание от Уэйна Гретцки до 23 голов.