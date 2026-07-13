Йодная сетка — один из самых устойчивых домашних ритуалов, унаследованных от советской медицины. Её рисуют при ушибах, кашле и болях, однако эффективность метода сомнительна.
Йодная сетка: помогает или это миф?
Комментарии
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Владимир Жижин
Автор! Прочти книгу хирурга Фёдора Углова.
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4 н.
Nikolia Vovchenko
Так ведь источник данного опуса из самого"русского" ресурса ... Давно уже известно, что этот источник работает для русского народа как же как банк якобы "России"
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4 н.
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