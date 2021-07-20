Юмор и радость

166 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Соловьев
    Интересно, а как насчёт нудистского "костюма" ?Немецкие гимнастк...
  • Олег Кошевой
    Они наверняка об эбонит головой бабахнулись!Немецкие гимнастк...
  • Горыныч
    а ТЫ поддерживаешь эту суку? Не вздумай этого сказать родным сбитых детей.Пьяная автоледи у...

Знаменитости, которые оказались ровесниками

Знаменитости, которые оказались ровесниками

Знали ли вы, что Мэрилин Монро и королева Елизавета ровесники? Как Джон Леннон и Чак Норрис. Как вам такое? Звучит эта информация довольно неожиданно, так как Джон Леннон покинул этот мир в далёком 1980 году, а Мэрилин — в ещё более далёком 1962.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх