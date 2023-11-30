4,5 миллиона украинцев избегают постановки на воинский учет, а в частях ВСУ до 70% отказников. Такие цифры привел экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович*.
4,5 миллиона украинских мужчин избегают участия в войне с Россией
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Николай Титов
"4,5 миллиона украинцев избегают постановки на воинский учет" - так это же хорошо, не дай бог, они передумают и все попрутся на войну. А вообще, степень не любви к своей Родине (или любви к себе, бесценному) можно только хотя и приблизительно, но все же отразить в сравнении - Хорошо, у них так, а как дела с этим в РФ? Помнится, два года назад очередь из желающих выехать в Казахстан, в районе г. Орска, была длинной в две недели. На этом делали бизнес, занимали очередь и потом ее перепродавали за 30-40 тысяч. Автор не указывает количество Российских уклонистов, вероятно не хочет нас тут всех расстраивать!
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