4,5 миллиона украинских мужчин избегают участия в войне с Россией

Николай Титов

"4,5 миллиона украинцев избегают постановки на воинский учет" - так это же хорошо, не дай бог, они передумают и все попрутся на войну. А вообще, степень не любви к своей Родине (или любви к себе, бесценному) можно только хотя и приблизительно, но все же отразить в сравнении - Хорошо, у них так, а как дела с этим в РФ? Помнится, два года назад очередь из желающих выехать в Казахстан, в районе г. Орска, была длинной в две недели. На этом делали бизнес, занимали очередь и потом ее перепродавали за 30-40 тысяч. Автор не указывает количество Российских уклонистов, вероятно не хочет нас тут всех расстраивать!