Цыбульский: РФ может полностью обеспечить потребность Китая в пеллетном топливе

Россия может полностью обеспечить потребность Китая в пеллетном топливе. Об этом ТАСС заявил председатель комиссии Госсовета по направлению "Международная кооперация и экспорт", губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.
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