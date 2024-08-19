Учений корпус: борьба с новыми патогенами и древнейшая пирамида в мире

Российские ученые придумали, как точно и заблаговременно предсказывать вспышки на Солнце, разработали методику быстрого изготовления терапевтических антител против новых патогенов и создали реактор, который позволяет делать биотопливо из хвои и шишек.
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